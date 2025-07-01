Террі Мартін очолить Український науковий інститут Гарвардського університету

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Террі Мартін, американський історик, незабаром очолить Український науковий інститут Гарвардського університету, замінивши Сергія Плохія. Мартін здобув популярність завдяки своїм дослідженням національної політики Радянського Союзу, пропонуючи новий погляд на те, як радянська влада управляла багатонаціональним суспільством.

Радянський Союз, як приклад багатонаціональної держави, не лише намагався придушити національні рухи, але й активно розвивав національну свідомість серед етнічних меншин. Це відбувалося через створення національних територій, мов і культурних інституцій. Мартін досліджує цю складну політику, відкриваючи нові аспекти радянського експерименту з управління національностями у міжвоєнний період.

Террі Мартін є професором історії в Гарварді, де викладає курси, присвячені історії Росії, СРСР, сталінізму, націоналізму та імперій. Його праця “Імперія позитивних дій: нації та націоналізм у СРСР, 1923–1939” стала знаковою, оскільки вона глибоко аналізує радянську національну політику, яку автор називає “імперією позитивної дискримінації”.

Основна ідея Мартіна полягає в тому, що Радянський Союз не лише придушував націоналізм, але й активно його підтримував серед національних меншин, створюючи національні території, впроваджуючи національні мови та фінансуючи культурні проекти. Влада заохочувала формування національної ідентичності, але лише в рамках радянської ідеології.

Коренізація, як один із ключових інструментів цієї політики, залучала корінні національності до управлінських, культурних та освітніх процесів. Це призвело до формування нових національних еліт, які отримували освіту рідною мовою та займали важливі посади в партійних і державних структурах. Проте, влада остерігалася, що посилення національної свідомості може призвести до сепаратизму, тому будь-які прояви незалежності сприймалися як загроза.

Цей конфлікт досяг піку у 1930-х роках під час Великого терору, коли радянська влада проводила масові чистки серед національних еліт. Багато з тих, хто раніше підтримував коренізацію, були звинувачені в націоналізмі та шпигунстві. В Україні цей період відомий як “Розстріляне відродження”, а подібні процеси відбувалися й в інших регіонах СРСР.

Мартін вважає, що причини такого повороту пов’язані зі зміною стратегічних інтересів держави, зокрема зростанням зовнішніх загроз і параної Сталіна, що призвело до жорсткого контролю та репресій. У цей час почали реабілітувати “російську національність” як “старшого брата”, що суперечило ідеї рівності народів.

Дослідження Мартіна є частиною ширшої інтелектуальної течії, яка переглядає уявлення про СРСР як складну систему з власною логікою управління національною різноманітністю.

Окрім тематики національностей, Мартін також вивчає історію радянських репресій, діяльність політичної поліції, релігійну політику, адміністративну історію сталінської доби, а також порівняльну історію нацистської та радянської держав. Наразі він працює над новою книжкою, присвяченою політиці та соціології збору інформації радянською державою від революції до смерті Сталіна, досліджуючи, як влада контролювала багатонаціональне суспільство через статистичні обліки та переписи.

Мартін належить до покоління істориків, які після відкриття радянських архівів у 1990-х роках надали новий поштовх дослідженню радянської політики щодо національностей, ставлячи під сумнів усталені стереотипи про “русифікацію” та монолітність радянського режиму. Його роботи активно цитуються та вивчаються в західній та пострадянській історіографії.