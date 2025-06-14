ДТП у Полтаві: Tesla в’їхала у сім авто, п’ятеро постраждалих

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Полтаві, в мікрорайоні Левада, сталася аварія, коли автомобіль “Tesla” з харківськими номерами в’їхав у кілька машин, припаркованих на платній автостоянці. Внаслідок інциденту постраждали кілька пасажирів, а загалом було пошкоджено сім автомобілів.

Одна з власниць пошкодженого авто, Ліна, розповіла про події, що сталися. За її словами, в “Tesla” перебували п’ятеро осіб, які провели ніч у ресторані, де вживали алкоголь.

“Зі стоянки мені зателефонували о 4 годині ранку і сказали, що трапилася ДТП і наша машина постраждала. Коли я приїхала на стоянку, я побачила двох п’яних людей – дівчинку і хлопчика, поліцію, швидку. З їхніх слів, їх було п’ятеро. Вони всі відмовляються надавати покази і поліцейським, і нам” – Ліна, власниця пошкодженої машини

Ліна зазначила, що автомобіль в’їхав на стоянку на великій швидкості під час комендантської години, протаранивши огорожу та в’їхавши у задню частину її “Mazda”.

“Вони до цього часу не кажуть, хто був за кермом. Вони кажуть, що вона була на автопілоті” – Ліна

Двоє з компанії, що перебувала в автомобілі, були доставлені до лікарні, тоді як інші залишилися на місці події. Ліна також повідомила, що власниця ресторану, де відпочивала компанія, відмовилася надати відеозаписи.

“Я спілкувалась із власницею, просила її надати відео і фотофіксацію людей, які з їхнього закладу виходили. Ми поїхали туди, там є протектори від шин автомобіля і поруч стоїть ще одна пошкоджена машина. Я так розумію, що пошкодження навряд мені хтось компенсує. А машини немає більше” – Ліна

Згідно з інформацією, наданою поліцією Полтавщини, внаслідок ДТП травмувалися п’ятеро осіб, які перебували в “Tesla”, троє з них були госпіталізовані.

Попереднє розслідування вказує на те, що автомобіль виїхав за межі проїзної частини, в’їхав у стоянку та пошкодив сім припаркованих транспортних засобів.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, що стосується порушення правил безпеки дорожнього руху. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до восьми років.