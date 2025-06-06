Падіння акцій Tesla через конфлікт Ілона Маска з Дональдом Трампом

Про це повідомляє Reuters.

5 червня акції Tesla зазнали значного падіння на фоні загострення конфлікту між засновником компанії Ілоном Маском та президентом США Дональдом Трампом. Це стало причиною масового продажу акцій інвесторами, в результаті чого вартість акцій знизилася на 14,3%, що призвело до втрати близько 150 мільярдів доларів ринкової капіталізації. Це падіння стало найбільшим за один день в історії компанії.

“Політика Ілона продовжує шкодити акціям. Спочатку він об’єднався з Трампом, що засмутило багатьох потенційних покупців-демократів. Тепер він налаштувався проти адміністрації Трампа.” – Денніс Дік, акціонер Tesla, головний стратег Stock Trader Network

Генеральний директор Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management Росс Гербер, який інвестує в Tesla, підкреслив, що конфлікт з Трампом “створює негативну силу проти Tesla”, що може призвести до посилення регуляторного контролю та нових урядових розслідувань.

28 травня Ілон Маск висловив критику на адресу податкової ініціативи президента Трампа, зазначивши, що законопроєкт, підтриманий президентом і прийнятий Палатою представників Конгресу, не відповідає його очікуванням. Цей законопроєкт передбачає продовження податкових пільг для сфери послуг, збільшення витрат на безпеку кордонів, а також скасування пільг для чистої енергетики.

У відповідь на критику, Трамп заявив, що розчарований позицією Маска щодо законопроєкту, який передбачає зниження податків та збільшення витрат. Президент також припустив, що критика Маска може бути пов’язана з планами скасувати податкові пільги для покупців електромобілів.

Ілон Маск, як керівник Tesla, відповів, що виступає проти законопроєкту через його потенційний вплив на зростання федерального дефіциту.