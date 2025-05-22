21 травня, о 00:01 за тихоокеанським часом, Сполучені Штати провели черговий тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Цей запуск відбувся з бази Космічних сил США «Ванденберг» у Каліфорнії, про що повідомила пресслужба бази.

Після старту бойовий блок ракети пролетів приблизно 6 760 км і досяг полігону Рональда Рейгана на атолі Кваджалейн у Республіці Маршаллові Острови. Цей пуск був частиною запланованих випробувань, метою яких є підтвердження надійності, безпеки та бойової готовності ядерного стримування США.

Генерал Томас Бюссієр, командувач Командування глобального удару ВПС США, зазначив: “Цей запуск підкреслює силу ядерного потенціалу США та бойову готовність компонентів міжконтинентальних балістичних ракет у стратегічній триаді”.

У тестуванні брали участь військовослужбовці з усіх трьох ракетних крил ВПС США, а технічну підтримку надали фахівці з баз у Вайомінгу та Монтані. У підготовці також були залучені Міністерство оборони, Міністерство енергетики та Стратегічне командування США.

Ракета була оснащена однією високоточну навчальною бойовою частиною типу Mark-21. Пресслужба підкреслила, що Minuteman III залишається основою американського ядерного арсеналу, поки триває перехід до нової системи – Sentinel LG-35A.

Полковник Дастін Гармон, командир 377-ї групи з тестування та оцінювання, зазначив: “Випробування Minuteman III є частиною нашої довгострокової стратегії підтримки потужного ядерного стримування, яке залишається ключовим елементом безпеки США та наших союзників”.

У пресрелізі наголошується, що подібні випробування проводяться регулярно – з 1960-х років відбулося понад 300 запусків. Хоча поточний тест не є відповіддю на жодні геополітичні події, він демонструє технологічну готовність США до сучасних викликів.