Губернатор Техасу розгортає Національну гвардію через протести мігрантів

Як повідомляє Twitter-акаунт Губернатора Техасу Грега Ебботта

Губернатор Техасу Грег Ебботт оголосив про розгортання бійців Національної гвардії по всьому штату, щоб забезпечити порядок на фоні протестів мігрантів. Цю інформацію він оприлюднив у своєму дописі в соціальній мережі X.

“Мирний протест є законним. Завдання шкоди людині чи майну є незаконним і призведе до арешту. Техаська гвардія використовуватиме всі інструменти та стратегії, щоб допомогти правоохоронцям підтримувати порядок.” – Грег Ебботт

Протести почалися ввечері 6 червня в Лос-Анджелесі, коли співробітники імміграційної та митної служб заарештували щонайменше 118 іноземців за підозрою у порушеннях імміграційного законодавства. Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило, що на протестах зібралося близько 1000 учасників.

Демонстранти оточили будівлю федеральних правоохоронних органів і напали на співробітників Імміграційної та прикордонної служби США (ICE). 7 червня у Парамаунті, штат Каліфорнія, відбулися нові зіткнення неподалік офісу Міністерства внутрішньої безпеки. Поліція застосувала сльозогінний газ, світлошумові гранати та перцеві балончики, в той час як протестувальники кидали каміння та цемент у автомобілі прикордонної служби.

Згідно з інформацією агентства Associated Press, під час протесту було заарештовано профспілкового лідера, якого звинуватили у перешкоджанні роботі правоохоронних органів.

За даними перепису населення, штат Каліфорнія має значну частку латиноамериканців та людей іноземного походження серед своїх мешканців.

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про залучення 2000 службовців Національної гвардії у зв’язку з сутичками в Лос-Анджелесі під час протестів проти рейдів на нелегальних мігрантів. Вони будуть тимчасово захищати співробітників ICE та інших федеральних органів. Розгортання триватиме 60 днів, остаточне рішення про це прийматиме міністр оборони США.

У Лос-Анджелесі через протести мігрантів було введено комендантську годину для стабілізації ситуації.