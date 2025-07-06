Повінь у Техасі 2025: 43 загиблих, пошуки зниклих тривають

Про це повідомляє Reuters

У Техасі кількість жертв повені зросла до 43 осіб, серед яких 15 дітей. Рятувальні команди продовжують шукати людей, які досі вважаються зниклими безвісти. Цю інформацію підтверджують численні новинні агентства.

Чиновники округу повідомили, що пошукові роботи тривають вже другу ніч. Зокрема, 27 дітей залишаються зниклими безвісти в християнському молодіжному таборі, розташованому вздовж річки.

“Робота триває і триватиме, доки всіх не знайдуть.” – Ларрі Лейта, шериф округу Керр

Внутрішні приміщення табору Mystic виявилися розкиданими після руйнівної повені в окрузі Керр, що сталася 5 липня 2025 року. За словами офіційних осіб, понад 850 людей вдалося врятувати, включаючи тих, хто чіплявся за дерева під час раптового шторму. Губернатор Техасу Грег Ебботт підписав розширену декларацію про стихійне лихо, щоб активізувати пошукові роботи.

Важливо зазначити, що рятувальні роботи залишаються на етапі пошуку, а не відновлення. Рятувальники обстежують територію вздовж річки Гваделупе, намагаючись знайти людей, яких могла змити повінь.

Пошукові собаки також беруть участь у роботах у таборі Mystic після небезпечної повені. Надзвичайна ситуація сталася до світанку 4 липня, практично без попередження, що унеможливило евакуацію, оскільки рівень води в річці Гваделупе піднявся швидко, перевищивши основний рівень повені менш ніж за дві години.

Рівень річки піднявся на 8 метрів всього за 45 хвилин, що призвело до потужної повені в центрально-південному Техасі, зокрема в окрузі Керр. Найбільше постраждали житлові райони, стоянки для трейлерів, кемпінги та літній табір для дівчат.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його адміністрація активно співпрацює з місцевими органами влади для реагування на цю надзвичайну ситуацію. Він також зазначив, що разом із дружиною Меланією моляться за постраждалих.

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем оголосила, що федеральний уряд залучить Берегову охорону для підтримки пошукових операцій. Вона також підкреслила, що попередження про “помірну” повінь, опубліковане Національною метеорологічною службою, не відобразило реальної кількості опадів.

Колишній директор NOAA Рік Спінрад зазначив, що скорочення робочих місць у Національній метеорологічній службі та Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень призвело до недоукомплектування багатьох метеорологічних бюро, що може негативно вплинути на їхню здатність надавати точні прогнози.