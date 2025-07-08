Трагічна повінь у Техасі: загибель дітей і керівників літніх таборів

Як повідомляє BBC News Україна.

Нещодавня повінь у Техасі забрала життя багатьох людей, серед яких були восьмирічна дівчинка та директорка літнього табору. За офіційними даними, більшість загиблих вже ідентифіковані, але їхні імена поки що не розголошені.

Серед жертв повені багато дітей, зокрема дівчаток віком від 8 до 11 років. Особливо трагічною стала ситуація в таборі Містик – християнському літньому таборі для дівчат, де загинуло близько 27 осіб з понад 80 загиблих.

Восьмирічна Рене Смайстрла була в таборі Містик під час повені. Її дядько поділився новинами у Facebook:

“Рене знайшли, і хоча це не той результат, про який ми молилися, звернення до соціальних мереж, ймовірно, допомогло рятувальникам так швидко її ідентифікувати.” – Шон Салта

Він також зазначив, що Рене провела час у таборі з друзями і залишиться в пам’яті як яскравий промінь світла.

Табір Містик, заснований майже сто років тому, розташований на березі річки Гваделупе поблизу міста Хант. Він відомий своєю метою – сприяти духовному зростанню дівчат у здоровій християнській атмосфері.

Серед інших загиблих у таборі була дев’ятирічна Ліла Боннер з Далласа, яку знайшли мертвою неподалік. Її родина просить про конфіденційність і молиться за неї.

Ще одна восьмирічна дівчинка, Елоїза Пек, також загинула під час повені. Вона була найкращою подругою Ліли Боннер. Біля її будинку встановлено табличку з проханням поважати приватність родини.

Сара Марш, учениця початкової школи з Алабами, також стала жертвою повені в таборі Містик. Її бабуся висловила співчуття, зазначивши, що Сара назавжди залишиться в серцях рідних.

Дев’ятирічна Джейні Хант з Далласа загинула, перебуваючи в таборі. Її бабуся розповіла, що Джейні приїхала до табору з шістьма двоюрідними братами і сестрами, які залишилися неушкодженими.

Річард “Дік” Істленд, співвласник і співдиректор табору Містик, помер під час транспортування до лікарні. Його дружину знайшли живою. Істленди керували табором з 1974 року, передаючи справу з покоління в покоління.

Хлоя Чайлдрес, 18-річна вожата табору, також загинула. Директорка школи, де вона навчалась, відзначила її здатність створювати безпечний і цінний простір для інших.

Ще одна трагедія сталася в таборі “Серце пагорбів”, де загинула Джейн Регсдейл, директорка і співвласниця табору. Вона була відомою особистістю, яка вплинула на багато життів.

Джуліан Райан, який врятував свою родину, але загинув сам, став символом героїзму під час повені. Його тіло знайшли через кілька годин після того, як вода відступила.

Кетрін Ідс, 52-річна жінка, загинула, коли повінь змила її біля кемпера. Її чоловік вижив, тримаючись за дерево. Колеги описують Кетрін як надію і світло для всіх, хто її знав.

Вчитель Джефф Вілсон загинув у Керрвіллі, його дружина і син досі вважаються зниклими безвісти. Він був улюбленим педагогом, який прослужив понад 30 років.

Футбольний тренер Ріс Зункер і його дружина Паула також загинули, їхні діти зникли безвісти. Вони залишили глибокий слід у житті шкільної спільноти.

Дві сестри з Далласа, 13-річна Блер і 11-річна Брук Харбер, загинули, коли їхню хатину змило повінню. Їхня родина просить про молитви і підтримку у цей важкий час.

Боббі та Аманда Мартін, подружжя середнього віку, загинули, коли їхній автомобіль змило паводковою водою. Їхні друзі описують їх як активних і світлих людей.

Таня Бервік, співробітниця Walmart, загинула, коли їхала на роботу. Її донька згадує її як людину, яка випромінювала радість і сміх.

Бабуся Саллі Семпл Грейвз стала ще однією жертвою повені. Її онука написала, що відданість бабусі родині залишила незгладимий слід у житті близьких.