Новий закон Техасу про маркування харчових добавок: виклики та суперечки

Як повідомляє AP News.

У Техасі нещодавно набув чинності закон, який вимагає введення нових попереджувальних етикеток на продукти харчування, такі як чіпси та цукерки, що містять барвники та добавки, заборонені в інших країнах. Цей закон, підписаний губернатором Грегом Ебботтом, зобов’язує виробників з 2027 року маркувати продукти, що містять понад 40 небажаних інгредієнтів, позначкою про те, що вони «не рекомендовані для споживання людиною» в Австралії, Канаді, ЄС або Великій Британії.

Проте, аналіз законодавства виявив, що багато з цих добавок насправді дозволені в зазначених регіонах або вже обмежені в США. Це може призвести до плутанини в маркуванні та можливих судових позовів, попереджають експерти та споживчі організації.

«Я не знаю, як був складений цей список хімічних речовин. Попередження мають бути точними, щоб бути законними.» – Томас Галліган, Центр науки в інтересах громадськості

Цей закон, який отримав підтримку з обох політичних партій, є частиною ширшої ініціативи, що підтримується республіканцями, які прагнуть реалізувати програму «Make America Healthy Again». Техас стане першим штатом, який запровадить попереджувальні етикетки на харчові добавки, а не на поживні речовини, такі як цукор чи насичені жири.

Виробники харчових продуктів можуть бути змушені або змінювати рецептуру, щоб уникнути етикеток, або додавати нові попереджувальні написи, або знімати певні продукти з продажу в Техасі, або оскаржувати закон у суді. Проте, залишається незрозумілим, як саме був сформований перелік добавок. Запити до офісу автора законопроєкту, республіканської сенаторки Лоїс Колкхорст, залишилися без відповіді.

Деякі інгредієнти, що підпадають під дію закону, дозволені у всіх згаданих регіонах. Регулятори в Австралії, Канаді, ЄС і Великій Британії дотримуються обережного підходу: якщо безпека продукту викликає сумніви, його можуть заборонити або обмежити до підтвердження безпеки. У США ж продукти зазвичай дозволені, якщо немає явного ризику шкоди. Три добавки, на які звертає увагу Техас – частково гідрогенізовані олії, червоний барвник №4 і №3 – не схвалені або заборонені в США.

Інші інгредієнти, включені до списку, дозволені у всіх чотирьох регіонах, серед них: синій барвник №1 і №2, бутилований гідроксіанізол (BHA), бутилований гідрокситолуол (BHT), діацетил, інтерестерифікована соєва олія, лактиловані ефіри жирних кислот гліцеролу та пропіленгліколю, а також сульфат алюмінію калію.

Крім того, у законі є регуляторні прогалини, які можуть унеможливити маркування деяких інгредієнтів. Наприклад, азодикарбонамід (ADA), який використовується як відбілювач у борошні, включений до списку, але федеральні норми США дозволяють його безпечне застосування за певних умов, що, ймовірно, звільняє ADA від вимог техаського закону.

«Закон, як він прийнятий, може не мати того впливу, на який розраховували законодавці.» – Мелані Бенеш, Environmental Working Group

Експерти з харчування позитивно оцінюють увагу до харчових добавок. Хоча досі не до кінця зрозуміло, яку роль відіграють оброблені продукти у розвитку хронічних захворювань, дослідження показують, що попереджувальні етикетки допомагають споживачам робити здоровіший вибір і стимулюють виробників вилучати шкідливі інгредієнти.

У США Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) пропонує маркування на передній частині упаковки, яке б вказувало рівні насичених жирів, цукру та натрію. «Це велика перемога для споживачів Техасу та загалом», – зазначив Браян Ронхольм, директор з харчової політики Consumer Reports. «Це свідчення того, що штати не хочуть чекати дій федерального уряду.»

Закон також створює державну консультативну комісію з питань харчування, посилює вимоги до фізичного виховання та навчальних програм з харчування у публічних і чартерних школах, а також вводить обов’язкові курси з харчування для студентів коледжів і медичних працівників, що проходять підвищення кваліфікації.

Інші штати також посилюють контроль над барвниками та добавками. У 2023 році Каліфорнія стала першою, хто заборонив деякі хімічні речовини у цукерках, напоях та інших продуктах через побоювання за здоров’я. У 2024 році штат розширив заборону на додаткові барвники у їжі, що подається у публічних школах.

Інші приклади включають заборону двох добавок в Арканзасі та заборону семи барвників у Західній Вірджинії. У кількох штатах ухвалені закони, які забороняють певні добавки у їжі, що продається або подається у школах, зокрема і в Техасі, де губернатор минулого місяця підписав закон про заборону таких продуктів у шкільних обідах.

«Це досить заплутаний час для спостереження за подіями, адже зазвичай політики, які не є дружніми до індустрії, зустрічають опір, особливо у “червоних” штатах. Але з рухом RFK і MAHA ситуація дещо змінилася.» – Крістіна Роберто, Центр харчової політики Університету Пенсильванії

На федеральному рівні Кеннеді та комісар FDA Марті Макарі пообіцяли вилучити штучні барвники з продуктів і тиснуть на індустрію для добровільних змін. Деякі великі виробники вже пішли на поступки.

Активісти давно закликають до вилучення штучних барвників через дослідження, які пов’язують їх із нейроповедінковими проблемами, зокрема гіперактивністю та порушеннями уваги у дітей. FDA раніше заявляло, що схвалені барвники безпечні і більшість дітей не мають негативних реакцій при їх споживанні.