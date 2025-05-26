Техас планує заборонити соцмережі для неповнолітніх до 18 років

Про це пише Engadget.

У Техасі розглядають можливість заборони використання соціальних мереж для осіб, які не досягли 18-річного віку. Цей законопроєкт вже отримав підтримку комітету Сенату і планується винести на голосування 2 червня, згідно з інформацією від Engadget.

Якщо закон буде ухвалено, соціальні мережі зобов’яжуть перевіряти вік користувачів під час реєстрації облікових записів. Це не перший випадок, коли Техас запроваджує подібні заходи: раніше в штаті ухвалили закон, що вимагає від порносайтів перевіряти вік своїх відвідувачів.

Згідно з новими правилами, батьки отримають право вимагати видалення акаунтів своїх дітей, а компанії матимуть 10 днів для виконання цього запиту. У разі невиконання їм загрожують штрафи.

Техас не є єдиним штатом, який намагається обмежити доступ неповнолітніх до соціальних мереж. У Флориді вже діє аналогічний закон, що забороняє дітям до 14 років користуватися соцмережами, а також вимагає від підлітків 14-15 років отримувати згоду батьків на створення або використання облікового запису.