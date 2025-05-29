Розслідування Texty про маніпуляції в Telegram під час обстрілів

Як повідомляє аналітичне видання Texty

Аналітичне видання Texty стало об’єктом інформаційної атаки з боку Telegram-каналу “Труха Україна” після публікації розслідування, яке висвітлює маніпуляції у великих Telegram-каналах під час ракетних обстрілів. Про це повідомив головний редактор “Текстів” Роман Кульчинський, а також Інститут масової інформації.

22 травня видання опублікувало матеріал, в якому розкривається, як деякі популярні Telegram-канали в Україні використовують тему ракетних атак для збільшення кількості підписників, залучення трафіку та отримання прибутку від реклами.

Згідно з даними “Текстів”, одним із методів залучення аудиторії є публікації з попередженнями про можливі масовані обстріли, які супроводжуються емоційними повідомленнями та клікбейтовими заголовками. Серед таких каналів згадується “Труха Україна”, що має понад 2,5 млн підписників. Наприклад, канал публікував повідомлення: “Цієї ночі може бути рекордна кількість застосувань безпілотників, повідомляють монітори”.

Дослідники також зазначають, що такі повідомлення часто містять заклики підписатися на інші канали з “ексклюзивною” інформацією. Зазвичай ці посилання ведуть на приватні або анонімні канали з сумнівною репутацією, боти для збору персональних даних, а також рекламу онлайн-казино чи політичних проєктів. Багато з цих мереж включають десятки або навіть сотні пов’язаних каналів.

Після публікації розслідування Texty зазнали інформаційної атаки з боку “Труха Україна”, який опублікував низку дискредитаційних постів. Зокрема, канал стверджував, що розслідування “Текстів” нібито зганьбило українських журналістів і втягнуло країну у міжнародний скандал. Водночас Інститут масової інформації зазначає, що жодних доказів таких наслідків не було наведено.

Крім того, “Труха Україна” закликала своїх підписників надсилати образливі повідомлення журналістам видання та їхнім родинам.

Головний редактор Texty Роман Кульчинський на своїй сторінці у Facebook заявив про кампанію брехні та тиску на редакцію і журналістів. Він попередив про можливі подальші маніпуляції та дезінформацію, спрямовані проти команди видання та їхніх близьких.