Інформаційна атака на Texty після розслідування маніпуляцій у Telegram-каналах

Як повідомляє аналітичне видання Texty

Аналітичне видання Texty стало об’єктом інформаційної атаки з боку Telegram-каналу “Труха Україна” після публікації розслідування, яке висвітлює маніпуляції в популярних Telegram-каналах під час ракетних обстрілів. Про це повідомив головний редактор “Текстів” Роман Кульчинський, а також Інститут масової інформації.

22 травня видання опублікувало розслідування, в якому йдеться про те, як деякі великі Telegram-канали в Україні використовують тему ракетних атак для збільшення своєї аудиторії, залучення трафіку та отримання прибутку від реклами.

Згідно з інформацією “Текстів”, одним із способів залучення нових підписників є публікації з емоційними попередженнями про можливі масовані обстріли, які супроводжуються клікбейтними заголовками. Серед згаданих каналів є і “Труха Україна”, що має понад 2,5 мільйона підписників. Наприклад, канал поширював інформацію про можливе рекордне використання безпілотників у нічний час.

Дослідники зазначають, що такі повідомлення часто супроводжуються закликами підписатися на інші канали, які нібито пропонують “ексклюзивну” інформацію. Часто ці посилання ведуть на приватні або анонімні канали з сумнівною репутацією, а також на боти, що збирають персональні дані, рекламу онлайн-казино або політичних проєктів.

Багато з цих каналів мають складні мережі, що складаються з десятків або навіть сотень пов’язаних каналів – іноді до 200.

Після публікації розслідування Texty зазнали інформаційної атаки з боку “Труха Україна”, який опублікував кілька дискредитаційних постів. Зокрема, канал стверджував, що розслідування “Текстів” нібито зганьбило українських журналістів і призвело до міжнародного скандалу. При цьому Інститут масової інформації зазначає, що канал не надав жодних доказів або пояснень щодо таких наслідків.

Крім того, “Труха Україна” закликала своїх підписників надсилати образливі повідомлення членам редакції та їхнім родинам.

Головний редактор “Текстів” Роман Кульчинський у Facebook висловив занепокоєння щодо кампанії брехні та тиску на видання, редакторів і журналістів. Він попередив про можливі подальші маніпуляції та атаки на команду та їхніх близьких.