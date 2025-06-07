Загострення конфлікту на кордоні Таїланд-Камбоджа: військові дії та дипломатія

Як пише медіа Reuters

У відповідь на можливе нарощення військових сил з боку Камбоджі, уряд Таїланду вирішив посилити свою військову присутність на кордоні. Міністр оборони Таїланду Пхумтам Вечаячай підтвердив цю інформацію, зазначивши, що країна змушена реагувати на загрози.

“Ми побачили нарощування військової сили з боку Камбоджі, тому змушені були відповісти тим самим.” – Міністр оборони Таїланду Пхумтам Вечаячай

Тайські військові звинуватили камбоджійських військових у численних випадках перетворення кордону. Вони підкреслили, що “провокації та зростання військової активності свідчать про готовність застосовувати силу”. У відповідь на це, Таїланд посилив контроль над усіма пунктами пропуску на кордоні.

Крім того, військові Таїланду оголосили про готовність до “операції високого рівня” у разі загрози національній безпеці.

Камбоджа поки що не надала офіційної відповіді на ці звинувачення, але прем’єр-міністр країни Хун Манет висловився з цього приводу:

“Ми не хочемо починати конфлікт, але маємо бути готові захищати себе. Наші дії базуються на міжнародному праві, і ми будемо оберігати суверенітет нашої країни.” – Прем’єр-міністр Камбоджі Хун Манет

Передумови конфлікту

Спірні території між Таїландом і Камбоджею існують вже понад століття. Загострення ситуації сталося у 2008 році через індуїстський храм, який обидві країни вважають своїм. Тоді внаслідок перестрілок загинули щонайменше десятеро людей.

Цього року напруга знову зросла після загибелі камбоджійського солдата в прикордонній зоні наприкінці травня. Таїланд звинувачує Камбоджу у провокаціях, стверджуючи, що її військові та цивільні особи неодноразово заходили на тайську територію.

Камбоджа, в свою чергу, заявляє про готовність захищатися, але підкреслює, що не прагне до конфлікту.