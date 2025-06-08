Загострення на кордоні Таїланд-Камбоджа: скорочення роботи пунктів пропуску

Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на заяви тайської влади.

У відповідь на загострення безпекової ситуації на спірному кордоні, Таїланд вирішив тимчасово скоротити години роботи кількох прикордонних пунктів з Камбоджею. Це рішення стало наслідком нещодавніх сутичок між військовими обох країн, в результаті яких загинув солдат з Камбоджі.

Інцидент, що стався 28 травня, відбувся в нерозмежованій прикордонній зоні, яку обидві держави вважають своєю. Після цього обидві країни посилили свою військову присутність у регіоні.

Влада Таїланду, реагуючи на зростання напруженості, ухвалила рішення скоротити години роботи щонайменше 10 з 17 прикордонних пунктів. Наприклад, у провінції Са Каео пункти тепер працюють з 8:00 до 16:00, тоді як раніше їх графік був з 6:00 до 22:00.

Крім того, уряд Таїланду запровадив чотирирівневу систему реагування, яка варіюється від посилення безпекових заходів до повного закриття кордону у разі подальшої ескалації конфлікту.

Незважаючи на напруженість, обидві сторони домовилися повернути свої війська на позиції, узгоджені у 2024 році. Наступний раунд переговорів заплановано на 14 червня в рамках роботи Спільної прикордонної комісії.

Камбоджа також висловила намір передати спірні питання на розгляд Міжнародного суду ООН, тоді як Таїланд наполягає на вирішенні ситуації виключно через двосторонній діалог.

Історія конфлікту між Таїландом і Камбоджею

Конфлікт між цими двома країнами стосується демаркації окремих ділянок спільного кордону, зокрема навколо стародавнього храму Преа Віхеа. Ця суперечка неодноразово призводила до збройних сутичок.

У 1907 році французька колоніальна влада, що контролювала Камбоджу, уклала угоди з Сіамом (сучасним Таїландом) щодо кордону. Французькі карти зафіксували, що храм Преа Віхеа розташований на камбоджійській території, хоча географічно він легше доступний з боку Таїланду.

У 1962 році Міжнародний суд ООН постановив, що храм належить Камбоджі, але це рішення не вирішило статус навколишньої території площею близько 4,6 км², яка стала зоною постійної напруги.

У 2008 році конфлікт загострився після того, як храм було включено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, що викликало спротив з боку Таїланду. Протягом 2008–2011 років на кордоні відбувалися бойові зіткнення, внаслідок яких загинули десятки людей, а тисячі були змушені залишити свої домівки.

У 2013 році Міжнародний суд підтвердив юрисдикцію Камбоджі над храмом і прилеглою територією, але процес остаточного розмежування досі не завершений. Обидві країни створили спільну прикордонну комісію, яка працює з перервами.

Напруженість на кордоні періодично загострюється. Останній інцидент стався у травні 2025 року, коли внаслідок сутички між військовими загинув камбоджійський солдат, що призвело до часткового обмеження роботи прикордонних пунктів та нових переговорів про безпеку в регіоні.