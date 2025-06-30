Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Бійці взводу перехоплювачів безпілотних літальних апаратів з 100-ї окремої механізованої бригади успішно знищили російський дрон-камікадзе “Молнія” на Торецькому напрямку. Про це стало відомо 30 червня з повідомлення пресцентру бригади, де також було опубліковано відповідне відео.

Дрон “Молнія” є ударним безпілотником типу “камікадзе”, здатним здійснювати польоти на відстань понад 30 кілометрів і нести вантаж до двох кілограмів. Його конструкція виготовлена з пінопласту, фанери та металевих труб. Росія вперше використала цей дрон у листопаді 2024 року під час бойових дій у Харкові.

100-та окрема механізована бригада, відома як “Сталева сотка”, має значний бойовий досвід. У квітні 2023 року бійців бригади передислокували на схід для виконання бойових завдань. З того часу військові неодноразово звітували про успішні операції, знищуючи російську техніку, озброєння та особовий склад ворога.

Протягом бойових дій на сході волинські бійці не втратили жодної позиції. У липні 2023 року президент України Володимир Зеленський нагородив 100-ту бригаду відзнакою “За мужність та відвагу”. Восени того ж року до складу бригади увійшов танковий підрозділ, а наприкінці березня 2024 року бригада була офіційно реорганізована з територіальної оборони у механізовану.

З квітня 2024 року підрозділи бригади виконують бойові завдання на Донецькому напрямку. У червні 2025 року бійці повернулися з передової для відновлення, а вже з серпня 2024 року знову приступили до виконання бойових завдань на східному фронті.