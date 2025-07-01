1225-й день війни в Україні: удари, переговори та міжнародна підтримка

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Сьогодні, 2 липня 2025 року, Україна відзначає 1225-й день боротьби з повномасштабним вторгненням Росії. Цей день став важливим етапом у хроніці війни, що триває з 2022 року.
Однією з ключових подій стало проведення телефонної розмови між президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом Росії Володимиром Путіним. Це була перша така розмова з початку війни. Після цього Макрон зв’язався з президентом України Володимиром Зеленським, що підкреслює важливість міжнародної підтримки України.
Вранці 1 липня російські війська завдали ракетного удару по місту Гуляйполе, розташованому на Дніпропетровщині. Внаслідок цього нападу загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади Сергій Захаревич, а також є жертви серед цивільного населення. Більше 30 осіб отримали поранення.
Відповідно до інформації від Головного управління розвідки та підрозділів Сил оборони України, було завдано удару по нафтопереробному заводу в Саратовській області Росії, що стало важливим кроком у контратаках на тил ворога.
Омбудсман України Денис Лубінець повідомив про можливе вбивство українського полоненого російськими військовими, що викликало нову хвилю обурення в міжнародній спільноті.
Крім того, Україна розпочинає програму спільного виробництва зброї з країнами-учасниками “Рамштайну”, про що заявив міністр оборони Рустем Умєров.
У ніч проти 2 липня Росія атакувала ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одещини. Внаслідок атаки пошкоджено припортову та туристичну інфраструктуру, проте інформації про постраждалих наразі немає, повідомили в Ізмаїльській районній військовій адміністрації.
“Президент Франції Макрон та лідер Кремля Путін провели першу з 2022 року телефонну розмову. Після цього Макрон зателефонував Зеленському, повідомило джерело.”
“Вранці 1 липня російські війська завдали ракетного удару по Гуляйполю на Дніпропетровщині: є загиблі серед військових та цивільних, понад 30 людей поранені. Загинув командир 110-ї ОМБр Сергій Захаревич.”
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