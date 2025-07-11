14 ОМБр успішно відбила штурм російських військ на Харківщині

Про це 11 липня повідомили у пресцентрі бригади та оприлюднили відеозапис із розвідувального БпЛА.

Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які активно діють на Харківщині, успішно відбили штурм російських військ, що включав бронетехніку та висадку піхоти. Про це стало відомо 11 липня з повідомлення пресцентру бригади, де також було опубліковано відео, зняте за допомогою розвідувального безпілотника.

Попри спроби російської армії прорвати оборонні позиції, їхні зусилля виявилися марними. “Князівські” воїни знищили дві одиниці МТ-ЛБ, одну БМП-2 та 17 солдатів противника.

“Давно не було такої зухвалості. Ви тільки подивіться на це! Ворожа бронетехніка сунулася, певно, думали, прорвуть… Князівські воїни зустріли! Все і всі горіли разом із їхніми надіями на успіх. Ворожий механізований штурм завершився класично – повним провалом!” – пресцентр 14 ОМБр

Згідно з інформацією Генерального штабу ЗСУ, 10 липня на Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак з боку армії РФ. Сили оборони успішно відбили штурмові дії росіян поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Западне та Петропавлівка.

Бойовий шлях 14 ОМБр під час повномасштабної війни

З моменту початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року бійці волинської бригади активно захищали Україну на кордоні з Білоруссю, де російські війська намагалися наступати. Перші бойові зіткнення відбулися на Київщині та Житомирщині.

Відтоді військовослужбовці 14 ОМБр брали участь у боях на Миколаївщині, Харківщині, Донбасі та в Запорізькій області. Станом на липень 2025 року волинська бригада продовжує виконувати бойові завдання на Куп’янському напрямку.