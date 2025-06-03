Спалення Москви 1571 року кримським ханом Девлетом Ґераєм

За оцінками історика Володимира Лук’янюка

3 червня 1571 року кримський хан Девлет Ґерай здійснив один з найзначніших військових походів в історії, який призвів до майже повного знищення Москви. Цей похід став відповіддю на конфлікт, що виник через несплату данини Московським царством Кримському ханству, а також на агресивні дії московських військ проти кримських територій.

Згідно з Лицевим літописним зводом, хан зібрав величезне військо, яке налічувало близько 120 тисяч осіб, щоб покарати царя Івана IV за відмову від сплати данини. Цей похід став кульмінацією тривалого загострення відносин між Московією та Кримом.

Передумки до цього походу можна простежити ще з 1473 року, коли московський князь Іван III присягнув на вірність Кримським Ґераям, що дозволило Московії припинити сплату данини Великій Орді. Однак у 1556 та 1558 роках московські війська вторглися до Криму, спалюючи села та міста, вбиваючи і беручи в полон багатьох кримських татар, що остаточно погіршило відносини між державами.

Навесні 1571 року Девлет Ґерай обійшов оборонні позиції московського війська, і 23 травня його армія підійшла до Москви. Вже 24 травня було спалено передмістя та Земляне місто. За свідченням англійського дипломата Джерома Горсея, сильний вітер швидко розповсюдив вогонь, який охопив майже всю столицю, за винятком Кремля. У вогні загинув головнокомандувач московського війська князь Іван Більський.

3 червня вважається днем, коли війська кримського хана захопили Москву і спалили її до тла, що стало завершенням цього руйнівного походу. Історик Володимир Лук’янюк оцінює, що внаслідок пожежі загинуло від 80 до 120 тисяч людей, а близько 60 тисяч потрапили в полон. Після цього ханське військо рушило на південний схід, розоривши рязанські землі.