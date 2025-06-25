18-й пакет санкцій ЄС проти Росії: рішення без нової стелі на нафту

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Лідери Європейського Союзу (ЄС) на найближчому засіданні Європейської Ради можуть затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії, не вводячи нову стелю на ціну нафти. Цю інформацію повідомив один з провідних дипломатів ЄС напередодні саміту в Брюсселі.

Очікується, що політичне рішення щодо санкцій буде ухвалене 26 червня під час зустрічі лідерів у Брюсселі, а формальне затвердження тексту заплановане на 28 червня на рівні послів ЄС.

“Дискусії, які ведуться і в публічній площині, показують, що немає одностайності щодо верхньої межі ціни на нафту.” – дипломат ЄС

Обговорюється можливість відмови від нової “стелі” на російську нафту в 45 доларів за барель, оскільки країни-члени не змогли досягти згоди з цього питання. За словами іншого європейського дипломата, позиції держав розділилися приблизно навпіл.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що через геополітичну ситуацію ціни на нафту зростають, що, в свою чергу, підвищує ефективність чинної стелі.

Підтримка Словаччини та Угорщини, як повідомив ще один європейський дипломат, залежить від гарантій енергетичної безпеки, які вони хочуть отримати від Європейської комісії.

“Я думаю, що словацький та угорський прем’єр-міністри порушать це питання на саміті 26 червня. Комісія, ймовірно, намагатиметься уникнути засідання з підготовки цього питання, і ми повернемося до нього 28 червня.” – європейський дипломат

Раніше Угорщина заявила, що разом зі Словаччиною заблокувала ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Однак представництво Словаччини при ЄС спростувало цю інформацію, зазначивши, що країна не блокувала санкцій, оскільки питання про ухвалення 18-го пакету навіть не було включено до порядку денного зустрічі.

Один з дипломатів висловив стриманий оптимізм щодо затвердження пакету:

“Є досить сильна політична воля отримати цей 18-й пакет також і від Словаччини. Їхні занепокоєння більше стосуються енергетики, ніж санкцій як таких.” – дипломат ЄС

Крім того, ЄС планує досягти політичної домовленості щодо продовження секторальних санкцій проти Росії ще на пів року. Формальне рішення про це також буде ухвалене пізніше.

Що відомо про 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ

У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який передбачає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Санкції також охоплюють транзакції, пов’язані з проєктом “Північний потік”.

Енергетика та газ:

Заборона всіх транзакцій, пов’язаних з Nord Stream 1 і 2: жоден оператор з ЄС не зможе здійснювати прямі чи непрямі угоди через ці трубопроводи.

Ціновий ліміт на нафтопродукти знижено з 60 до 45 доларів за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.

Розширення “тіньового флоту”: до санкційного списку додано ще 77 танкерів, що перевозили нафту поза законами.

Заборона імпорту нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни.

Фінанси та банківська сфера: