Суд продовжив арешт підозрюваної у нападі на Сергія Стерненка до 2 серпня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Печерський районний суд у Києві ухвалив рішення продовжити арешт жінки, яка підозрюється у державній зраді та замаху на вбивство відомого блогера і громадського діяча Сергія Стерненка, до 2 серпня. Про це стало відомо з повідомлень кореспондентів з залу суду.

Підозрювана залишиться під вартою без можливості внесення застави до зазначеної дати, що стало результатом клопотання прокурора. Суд також зобов’язав керівника слідчого ізолятора надати підозрюваній необхідну медичну допомогу, включаючи тричі на тиждень проходження процедури гемодіалізу.

Адвокат підозрюваної просив змінити запобіжний захід на домашній арешт, посилаючись на тяжкий стан здоров’я своєї підзахисної. Він зазначив, що жінка «не знала, на кого справді працює» і була впевнена, що «допомагає Службі безпеки України». Також адвокат додав, що «жінка шалено закохалася в агента».

Захист визнав, що підозрювана дійсно стріляла, але запевнив, що Сергій Стерненко не отримав серйозних поранень. Суд також продовжив термін досудового розслідування у цій справі до 2 серпня.

Деталі нападу на Стерненка

1 травня 2025 року Сергій Стерненко повідомив про напад, внаслідок якого він отримав поранення. У той же день волонтер, який допомагав активісту, підтвердив, що операція пройшла успішно, і загрози життю немає, оскільки куля не вразила життєво важливі органи. Нападницю було затримано.

З’ясувалося, що нею є 45-річна жінка з Одеської області, яка проживала в Києві. За інформацією СБУ, наприкінці минулого року її завербували російські спецслужби, коли вона шукала «швидкий заробіток» в інтернеті.

2 травня у Шевченківському районному суді Києва підозрюваній було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 червня.