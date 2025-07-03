Суд продовжив запобіжний захід Ігорю Коломойському до серпня 2025 року

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Печерський районний суд у Києві ухвалив рішення про продовження запобіжного заходу для бізнесмена Ігоря Коломойського до 27 серпня 2025 року. Це стало відомо з повідомлення пресслужби суду.
Попереднє засідання у справі, що стосується замовного вбивства юриста Сергія Карпенка, відбулося 6 травня. Тоді суд вирішив продовжити запобіжний захід до 4 липня, а на сьогоднішньому засіданні його термін було подовжено до кінця серпня.
Слідство стверджує, що Ігор Коломойський, керуючись особистою помстою, нібито замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній. Причиною цього стали невиконані вимоги щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Інциденти мали місце у Феодосії, на території Криму.
Варто зазначити, що Коломойський перебуває під вартою з вересня 2023 року за підозрою у шахрайстві та легалізації майна.
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