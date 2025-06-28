Загибель Дмитра Горнова - звукорежисера і військового героя України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На фронті загинув колишній звукорежисер Дмитро Горнов, якому 28 червня мало б виповнитися 31 рік. Цю сумну новину повідомила його дружина Вікторія.

Дмитро народився в Дніпрорудному, що в Запорізькій області, але згодом його родина переїхала до Ніжина на Чернігівщині. Тут він навчався в школі №1, а потім у ліцеї при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. У 2018 році Дмитро здобув диплом за спеціальністю “Викладач біології”.

Під час навчання він активно брав участь у житті університету та міста. Дмитро був фронтменом рок-гурту “Вирій”, де сам писав пісні. У 2018 році гурт випустив альбом “Грані сновидінь”. Того ж року він переїхав до Чернігова та приєднався до команди.

У 2019 році Дмитро одружився, а згодом у них з дружиною народилася донечка Варя. Окрім роботи звукорежисером, він займався різними проєктами, зокрема вів передачу “Грати чи не грати” на “Українському Радіо Чернігів”, де розповідав про навчання дітей музиці. Також він працював над створенням фільму “Битва за Чернігів”.

З червня 2023 року до лютого 2024 року Дмитро працював оператором програмного забезпечення в IT-компанії Realwiev, а потім став оператором цеху варіння пива на ABinBev у Чернігові.

У квітні 2024 року його мобілізували до Збройних Сил України. Базовий військовий вишкіл він проходив у Великій Британії. З червня 2024 року Дмитро навчався у школі індивідуальної підготовки військової частини. У листопаді його перевели на посаду стрільця-санітара в роту, що займалася позначенням дій противника. Тоді ж він розпочав базовий сержантський курс навчального батальйону резерву.

У березні 2025 року Дмитро отримав посаду інструктора, а у травні йому присвоїли звання молодшого лейтенанта. Він став командиром взводу 158 окремої механізованої бригади.

Дмитро Горнов загинув 21 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумському напрямку внаслідок атаки російських військ керованою авіабомбою. У нього залишилися вагітна дружина, п’ятирічна донька та дідусь.

Пам’ять про Дмитра Горнова житиме в серцях рідних, друзів і колег, а його внесок у культуру та захист України залишиться незабутнім.