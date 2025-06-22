Загибель Гліба Плохого під час обстрілу Слов'янська 21 червня

Про це 22 червня у Facebook повідомила школа №5 у Слов’янську

21 червня під час обстрілу Слов’янська на Донеччині загинув Гліб Плохой, випускник місцевої школи. Про цю трагічну подію 22 червня повідомила школа №5 у Слов’янську через соціальні мережі.

У повідомленні зазначено:

“Під час ворожого обстрілу Слов’янська загинув випускник закладу загальної середньої освіти № 5 Гліб Плохой. Гліб навчався у нашій школі з першого класу. Це був життєрадісний, допитливий хлопець, який полюбляв географію, англійську та трудове навчання.” – Школа №5 у Слов’янську

Згідно з інформацією навчального закладу, Гліб був єдиною дитиною в родині.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Донеччини, внаслідок авіаудару в Слов’янську було зруйновано приватний житловий будинок, з-під завалів якого рятувальники дістали тіло 17-річного хлопця.

Деталі атаки на Слов’янськ 21 червня

21 червня о 21:20 російські війська скинули авіабомби на Слов’янськ, внаслідок чого під удар потрапив приватний сектор міста.

Внаслідок цього нападу загинув 17-річний хлопець, отримавши травми, несумісні з життям, про що повідомила прокуратура Донеччини.

Крім того, його 44-річна мати та ще двоє місцевих жителів отримали множинні осколкові поранення та травми від вибуху – їм була надана медична допомога.