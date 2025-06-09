Загибель майстра спорту Микити Козубенка на фронті

Як повідомляють пресслужби Федерації України зі стрибків у воду та Спортивного комітету України

На війні загинув 31-річний майстер спорту України зі стрибків у воду та тренер Микита Козубенко. Він служив у Національній гвардії України, захищаючи свою батьківщину.

Цю сумну новину підтвердили пресслужби Федерації України зі стрибків у воду та Спортивного комітету України, які висловили щирі співчуття родині, друзям та колегам Микити у зв’язку з його трагічною втратою.

Микита Козубенко був родом з Миколаєва. Як зазначили у Спортивному комітеті, він розпочав свою спортивну кар’єру ще в юному віці і залишався в спорті протягом багатьох років.

“Здобув звання майстра спорту України, працював тренером зі стрибків у воду з 2017 року, мав другу тренерську категорію. Закінчив Чорноморський державний університет імені Петра Могили у 2018-му. Усе це було його справжнім життям – навчання, спорт, тренування, виховання молоді.”

У федерації також підкреслили, що в найскладніший час для країни Микита вирішив взяти до рук зброю, щоб стати на захист рідної землі.

“Служив у складі Національної гвардії України. Загинув на фронті.”

Деталі щодо обставин та місця загибелі Микити Козубенка наразі не розголошуються.

Нагадаємо, що 30 квітня стало відомо про загибель українського спортивного журналіста Володимира Коцура, який також загинув, захищаючи Україну. Йому було 53 роки, і протягом своєї 30-річної кар’єри він публікувався у таких виданнях, як “Український футбол”, “Команда” та “Спорт-Експрес в Україні”.

2 травня стало відомо про загибель українського журналіста та автоспортивного коментатора Вʼячеслава Кобржіцького в боях на Донеччині.