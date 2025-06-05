Загибель двох військових на полігоні в Полтавській області: пам’ять про Артема Куценка

За даними офіційної сторінки у по Facebook Сухопутних військ України

Внаслідок атаки на навчальний полігон у Полтавській області загинули двоє військових. Цю трагічну новину 5 червня озвучив тимчасово виконуючий обов’язки керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. На жаль, медикам не вдалося врятувати життя пораненим.

Згідно з інформацією громадської організації “Зміст”, серед загиблих є військовий інструктор Артем Куценко, якому було 39 років. Після анексії Криму у 2014 році він приєднався до проєкту “Медсанбат”. У 2016-2017 роках Артем виконував бойові завдання в зоні АТО, зокрема, захищав шахту “Бутовка”. Після повернення з фронту він продовжив службу як інструктор з тактичної медицини.

4 червня російські війська здійснили ракетний удар по території одного з військових навчальних підрозділів на Полтавщині, зокрема, по полігону. Про це повідомили на офіційній сторінці Сухопутних військ України у Facebook. Відомо, що є поранені, але їхня кількість наразі не уточнюється.

Трагедія стала ще одним підтвердженням складної ситуації на фронті та втрат, які зазнає українська армія в умовах війни. Суспільство глибоко сумує за загиблими героями, які віддали своє життя заради захисту країни.