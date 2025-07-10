Про це пише Variety.

Фільм “Диявол носить Prada 2” поповнився новими акторами, що стало відомо завдяки повідомленням від Variety. Акторський склад сиквела розширюється, і це викликає великий інтерес серед шанувальників.

Раніше було підтверджено, що до основного складу культової стрічки повернуться відомі актори. Меріл Стріп знову втілить образ Міранди Прістлі, Енн Гетевей повернеться в ролі Енді, а Емілі Блант знову зіграє Емілі Чарльтон.

У новій частині до них приєднаються такі зірки, як Люсі Лью, відома за ролями в “Елементарно”, “Убити Білла” та “Чому жінки вбивають”, Джастін Теру, який знімався у “Малголленд Драйв” та “Внутрішній імперії”, Бі Джей Новак з “Офісу” та “Нової Людини-павука 2. Висока напруга”, а також Полін Шаламе, яка з’являлася у “Спліт” та “Сексуальному житті студенток”.

Крім того, у фільмі з’являться зірки Бродвею Гелен Дж. Шен і Конрад Рікамора, а також комік Калеб Гірон.

Щодо сюжету, поки що відомо небагато. Історія зосередиться на Міранді Прістлі, головній редакторці журналу Runway, яка намагається зберегти свою кар’єру в умовах занепаду традиційного журнального видавництва. Вона буде протистояти своїй колишній асистентці – Емілі Чарльтон.