Наразі невідомо, наскільки друга частина фільму відповідатиме книзі, однак видання Variety повідомляє, що на першоджерело покладатимуться, хоча й додаватимуть нові сюжетні елементи.

Фільм “Диявол носить Prada”, що став класикою комедійно-драматичного жанру, незабаром отримає своє продовження. Ця стрічка, заснована на романі Лорен Вайсбергер, вийшла на екрани у 2006 році і досі залишається однією з найулюбленіших у світі моди. Тепер шанувальники можуть з нетерпінням чекати на нові пригоди улюблених персонажів. Давайте розглянемо, що вже відомо про акторський склад, сюжет, творчу команду та дату прем’єри.

Одне з найголовніших питань, яке хвилює фанатів, – чи повернуться улюблені актори. І відповідь позитивна. Меріл Стріп знову втілить образ безжальної редакторки Міранди Пріслі, а Енн Гетевей повернеться до ролі Андреа (Енді) Сакс. Емілі Блант також знову зіграє Емілі Чарльтон. Ці персонажі, ймовірно, вже не будуть простими помічницями. Стенлі Туччі повернеться у ролі дизайнера Найджела Кіплінга. Проте, Адріан Греньє, який виконував роль Нейта Купера, хлопця Андреа, не братиме участі у новому проєкті.

Продовження історії, написане Лорен Вайсбергер у 2013 році, розповідає про 30-річну Енді, яка стала успішною редакторкою журналу. Вона тісно співпрацює з колишньою колегою Емілі та планує одруження, коли раптово у її житті знову з’являється Міранда. Хоча поки що невідомо, наскільки фільм відповідатиме книзі, видання Variety повідомляє, що творці планують спиратися на оригінал, додаючи нові сюжетні лінії.

У фільмі особливу увагу приділять темі занепаду традиційних друкованих видань. Міранда, ймовірно, звернеться за допомогою до своїх колишніх помічниць, щоб подолати кризу у видавництві.

Творча команда, що працює над продовженням, залишилася майже незмінною. Режисером знову стане Девід Франкель, відомий за фільмом “Марлі та я” та серіалами “Ранкове шоу” і “Вигадана Анна”. Продюсеркою залишилася Венді Файнерман, а сценарій напише Елін Брош Маккенна, яка раніше працювала над “Круеллою” та “Ранковою славою”.

Прем’єра “Диявол носить Prada 2” запланована на 1 травня 2026 року. Ця дата вибрана не випадково, адже вона передує одному з найзначніших заходів у світі моди – Met Gala, що проходить у перший понеділок травня. Перший тизер фільму, опублікований 1 липня 2025 року, підтверджує плани студії 20th Century Studios, але не розкриває нових деталей. На тизері зображена знаменита червона туфелька на шпильці з першого фільму, тепер у вигляді пари.

Новина про вихід продовження з’явилася на фоні значних змін у світі моди: головна редакторка американського Vogue Анна Вінтур залишила свою посаду після 37 років роботи. Вона вважається прототипом Міранди Пріслі, адже Лорен Вайсбергер колись була її асистенткою.