ЄС закликає до стриманості через загострення на Близькому Сході

Як оприлюднено на сайті Ради ЄС

Європейський Союз оприлюднив важливу заяву, що стосується загострення ситуації на Близькому Сході. У документі ЄС закликає всі сторони дотримуватися міжнародного права, проявляти стриманість та уникати дій, які можуть призвести до серйозних наслідків, зокрема до можливого викиду радіоактивних речовин.

Заява Високого представника ЄС була опублікована на сайті Ради ЄС 14 червня. У ній підкреслюється, що ЄС «дуже уважно стежить за ситуацією на Близькому Сході та висловлює свою найглибшу стурбованість небезпечною ескалацією, яка загрожує дестабілізацією регіону після ізраїльських ударів по Ірану та реакції Ірану».

“ЄС завжди чітко заявляв, що Ірану ніколи не можна дозволити отримати ядерну зброю, і стурбований нещодавньою доповіддю МАГАТЕ, на основі якої Рада керуючих МАГАТЕ визнала, що Іран не дотримується своїх юридично обов’язкових зобов’язань щодо ядерних гарантій згідно з ДНЯЗ. Але довгострокова безпека будується за допомогою дипломатії, а не військових дій.” – Європейський Союз

У заяві акцентується, що дипломатичні зусилля повинні мати пріоритет, і ЄС продовжить підтримувати всі ініціативи, спрямовані на зниження напруженості та пошук довгострокового вирішення іранської ядерної проблеми, яке може бути досягнуто лише через переговори.

Ніч на 13 червня стала початком повітряної операції Армії оборони Ізраїлю проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по численних цілях на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та військовими базами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зазначив, що метою операції є «завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях». Він підкреслив, що операція триватиме доти, поки завдання не буде виконано повністю.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство. У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

Після ізраїльських ударів кілька країн закрили свій повітряний простір. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти, хоча Іран стверджує, що їхні ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

13 та 14 червня Ізраїль продовжив завдавати авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати у причетності до ізраїльських атак на іранську територію. Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран сісти за стіл переговорів щодо ядерної програми.