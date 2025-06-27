ЄС продовжує санкції проти Росії через війну в Україні

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У четвер лідери Європейського Союзу ухвалили рішення про продовження санкцій проти Росії на наступні шість місяців через триваючу війну в Україні. Цю інформацію підтвердив високопосадовець ЄС, який побажав залишитися анонімним.
Це рішення було прийнято під час саміту, що проходив у Брюсселі.
Санкції, які вперше були введені у 2014 році, значно розширилися після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Сьогодні ці обмежувальні заходи охоплюють різні сфери, включаючи торгівлю, фінансові послуги, технології, товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.
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