ЄС продовжує санкції проти Росії через війну в Україні

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У четвер лідери Європейського Союзу ухвалили рішення про продовження санкцій проти Росії на наступні шість місяців через триваючу війну в Україні. Цю інформацію підтвердив високопосадовець ЄС, який побажав залишитися анонімним.
Це рішення було прийнято під час саміту, що проходив у Брюсселі.
Санкції, які вперше були введені у 2014 році, значно розширилися після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Сьогодні ці обмеження охоплюють різноманітні галузі, включаючи обмеження на торгівлю, фінансові операції, технології та товари подвійного призначення, а також заходи, що стосуються промисловості, транспорту та предметів розкоші.
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