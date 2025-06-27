ЄС продовжує санкції проти Росії на шість місяців через війну в Україні

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У четвер лідери Європейського Союзу досягли важливої угоди щодо продовження санкцій проти Росії на наступні шість місяців, що стало відповіддю на триваючу війну в Україні.

Цю інформацію підтвердив високопосадовець ЄС, який побажав залишитися анонімним, під час спілкування з кореспондентом.

Рішення було ухвалено в рамках саміту, що проходив у Брюсселі.

Санкції, які вперше були введені у 2014 році, з того часу значно розширилися, особливо після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Сьогодні ці обмеження охоплюють різноманітні галузі, включаючи торгівлю, фінансові послуги, технології, товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.