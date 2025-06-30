ЄС не досяг згоди щодо обмеження ціни на російську нафту в 18-му пакеті санкцій

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Європейському Союзі (ЄС) існує ймовірність, що найближчим часом не вдасться досягти згоди щодо обмеження ціни на російську нафту в рамках нового пакета санкцій. Про це на пресконференції в Брюсселі заявив посол Данії при ЄС Карстен Грьонбек-Єнсен.

Дипломат зазначив, що підготовка 18-го пакета санкцій тривала кілька тижнів, але під час останнього засідання Європейської Ради не вдалося досягти домовленостей.

“Я сподівався, що нам вдасться узгодити цей пакет, зокрема елементи, що стосуються викопного палива – нафти й газу. Можливо, не вдасться домовитися щодо обмеження ціни на нафту найближчими днями або тижні.”

– Карстен Грьонбек-Єнсен

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив намір вимагати відкласти розгляд 18-го пакета санкцій перед засіданням Європейської Ради. Він також відреагував на запитання журналістів щодо позиції Словаччини, яку нібито озвучує Угорщина.

Угорщина разом зі Словаччиною оголосила про блокування ухвалення нового пакета санкцій проти Росії. Проте представництво Словаччини при ЄС спростувало цю інформацію, зазначивши, що питання не було включене до порядку денного Ради ЄС.

Фіцо також підкреслив, що не підтримає 18-й пакет санкцій без чіткого плану енергетичної безпеки від Єврокомісії.

Раніше повідомлялося, що новий пакет санкцій може бути ухвалений навіть без введення нової цінової стелі на нафту.

Ключові положення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії

У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який включає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних із проєктом “Північний потік”.

Енергетика та газ:

Заборона всіх транзакцій, пов’язаних із Nord Stream 1 і 2: оператори з ЄС не можуть здійснювати угоди через ці трубопроводи.

Ціновий ліміт на нафтопродукти знижено з $60 до $45 за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.

Розширення “тіньового флоту”: до санкційного списку додано 77 танкерів, які перевозили нафту поза законами.

Заборона імпорту нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни.

Фінанси та банківська сфера: