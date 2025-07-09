ЄС готує фонд у 100 млрд євро для підтримки України з 2028 року

Про це пише агенція Bloomberg

Європейський Союз (ЄС) розглядає можливість створення нового фонду на суму 100 мільярдів євро для підтримки України. Цей фонд може стати частиною наступного семирічного бюджету ЄС, проект якого планується представити вже цього місяця, згідно з інформацією від Bloomberg.

Як повідомляють джерела, якщо країни-члени ЄС схвалять цю ініціативу, фінансування почнеться з 2028 року. Це стане важливим кроком у системній та довгостроковій підтримці України, яка продовжує боротися з російською агресією.

Запропонований механізм передбачає, що Єврокомісія продовжить надавати Україні гранти та пільгові кредити, враховуючи проведення внутрішніх реформ. За словами джерел, ця ініціатива є відповіддю на невизначеність з боку США, де адміністрація Трампа виявляла скептицизм щодо нових траншів допомоги та навіть тимчасово блокувала постачання зброї.

Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни Євросоюз вже виділив Україні близько 160 мільярдів євро. Зокрема, було створено механізм на 50 мільярдів доларів у співпраці з країнами G7, який фінансується за рахунок прибутків від заморожених активів Центрального банку Російської Федерації.

Офіційне представлення наступної багаторічної фінансової програми ЄС заплановано на 16 липня. У Єврокомісії поки що відмовилися коментувати зміст програми до моменту її публікації.