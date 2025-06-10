ЄС знижує верхню межу ціни на нафту до 45 доларів у нових санкціях проти Росії

Про це заявила Twitter-акаунт Урсули фон дер Ляєн

Європейський Союз (ЄС) розглядає можливість зниження верхньої межі ціни на нафту з 60 до 45 доларів за барель в рамках нового 18-го пакета санкцій проти Росії. Цю інформацію озвучила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що дане рішення є важливим кроком у боротьбі з економічним впливом Росії, оскільки експорт нафти продовжує становити близько третини доходів держави.

Від моменту введення верхньої межі ціни на нафту у 2023 році, ціни на “чорне золото” знизилися і наразі знаходяться близько до цього обмеження.

“Знижуючи верхню межу, ми адаптуємося до нових ринкових умов і відновлюємо ефективність цього заходу.” – Урсула фон дер Ляєн

Вона також підкреслила, що цей крок є частиною зусиль Групи семи (G7) для обмеження фінансових можливостей Росії. На саміті G7, який відбудеться в Канаді наприкінці червня 2025 року, планується обговорення подальших заходів щодо посилення санкцій.

Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, що включає заборони та контроль на експорт до Росії, а також посилення заходів проти обходу санкцій. Одним із ключових елементів є заборона транзакцій, пов’язаних із трубопроводами “Північний потік 1” та “Північний потік 2”.

“Це означає, що жоден оператор ЄС не зможе прямо чи опосередковано брати участь у будь-якій транзакції щодо трубопроводів ‘Північний потік’. Повернення до минулого немає.” – Урсула фон дер Ляєн

Для покращення дотримання обмежень, окрім 342 суден, які вже під санкціями, ЄС планує додати ще 77 суден, що є частиною російського “тіньового флоту”.

“Нарешті, ми запроваджуємо заборону на імпорт продуктів переробки нафти на основі російської сирої нафти. Таким чином, ми хочемо запобігти потраплянню частини російської сирої нафти на ринок ЄС через чорний хід.”

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пропонував встановити цінову межу на російську нафту на рівні 30 доларів за барель. У грудні 2022 року країни G7 погодили обмеження ціни на нафту, заборонивши торгівлю російською нафтою, що транспортується танкерами, якщо її ціна перевищує 60 доларів за барель.

Також було заборонено судноплавним, страховим і перестрахувальним компаніям обробляти вантажі з російською нафтою по всьому світу, якщо вона не продається за ціною нижчою за граничну.

Росія намагалася обійти верхню межу ціни G7 за допомогою “тіньового флоту” танкерів, які не отримували страховки від західних компаній, і нафта марки Urals більшу частину часу торгувалася вище встановленої межі.

Проте на початку квітня 2025 року ціна впала нижче 60 доларів через глобальне занепокоєння економічним зростанням та заяви США про глобальні тарифи, що також вплинуло на світові ціни на нафту.