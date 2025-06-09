Перший етап обміну військовополоненими між Україною та Росією за домовленостями в Стамбулі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Україна та Росія успішно провели перший етап обміну військовополоненими, який був узгоджений під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Серед звільнених військових є як поранені, так і важкопоранені, а також особи, які не досягли 25-річного віку.

Зеленський підкреслив, що процес обміну є “досить складним”. Він зазначив:

“Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях. Маємо повернути додому кожного, хто в полоні.”

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що в рамках цього етапу обміну до України повернулися представники різних військових формувань, зокрема Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Сил територіальної оборони, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Усі звільнені є представниками рядового та сержантського складу.

Серед визволених військових є захисники Маріуполя, які провели у полоні понад три роки.

У Координаційному штабі підкреслили, що це лише перший етап обміну в рамках домовленостей, досягнутих під час другого раунду переговорів у Стамбулі, де сторони погодилися на обмін 1000 на 1000 військовополонених.

Президент Зеленський також зазначив про можливість додаткового обміну у форматі 200 на 200.