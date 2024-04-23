Про це повідомляє The Guardian.
Видання пише, що процедурне голосування щодо пакетів допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню відкладено через “скарги кількох республіканців на те, що вони не можуть пропонувати поправки”.
Голосування мало розпочатися о 21:00 за київським часом.
Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер закликав законодавців ухвалити законопроект про іноземну допомогу “якнайшвидше”. Він зазначив, що голосування розпочнеться о 13:00 (22:00 за київським часом).
При цьому сенатор Берні Сандерс виступив проти допомоги Ізраїлю. Він не хоче, щоб США виділяли гроші на “військову машину” Ізраїлю.
Раніше посол України у США Оксана Маркарова пояснила, чого очікувати від розгляду Сенатом законопроєкту із додатковим фінансуванням для України та нагадала процедуру голосування.
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