Прокуратура Стамбула викликає лідера CHP через розслідування фальсифікацій

Про це повідомлює телерадіокомпанія Haberturk 8 липня.

8 липня прокуратура Стамбула викликала для дачі свідчень Оздюра Челіка, лідера стамбульського відділення опозиційної Республіканської народної партії (CHP). Це сталося в рамках розслідування можливих порушень, що мали місце під час внутрішньопартійних виборів.

Разом із Челіком, ще дев’ять осіб також отримали запрошення для надання свідчень. За інформацією, прокуратура розслідує ймовірні фальсифікації результатів голосування та порушення Закону про політичні партії, які могли статися під час останніх виборів у стамбульському осередку CHP.

Слідчі органи доручили Департаменту боротьби з фінансовими злочинами поліції Стамбула провести допити десяти підозрюваних, серед яких і сам Челік.

Контекст затримань опозиційних діячів

Це затримання відбувається на фоні нещодавніх подій, коли в березні 2025 року правоохоронці затримали Екрема Імамоглу, колишнього мера Стамбула та головного політичного суперника президента Реджепа Ердогана. Його підозрюють у корупційних діях та шахрайстві.

Затримання Імамоглу викликало масові протести в країні, а також засудження з боку турецької опозиції та європейських чиновників.

5 липня поліція затримала мерів трьох великих міст – Адіяману, Адани та Анталії, всі вони є представниками CHP. Їх підозрюють у хабарництві, зловживанні службовим становищем та зв’язках з організованою злочинністю. Загалом було затримано десять осіб, але деталі справи поки що не розголошуються.

Крім того, 2 липня правоохоронці затримали ексголову Ізміра Тунджа Сойєра, який також є членом CHP, разом із 137 муніципальними посадовцями, яких підозрюють у шахрайстві.