ГУР розкрив викрадення 110 культурних цінностей в окупованому Криму

Як повідомляє ГУР (Головне управління розвідки)

Головне управління розвідки оприлюднило дані про 110 культурних цінностей, які були незаконно привласнені російськими окупантами в тимчасово окупованому Криму. Ця інформація доступна у розділі “Викрадена спадщина” на порталі War&Sanctions.

Вказані цінності були вилучені внаслідок нелегальних археологічних розкопок, що проводилися з 2014 по 2025 роки. Серед археологічних об’єктів, де були знайдені викрадені артефакти, можна виділити “Поселення Артезіан”, “Генуезьку фортецю Чембало” та Південне передмістя Херсонесу Таврійського.

Також оприлюднено інформацію про цінності, які були виявлені на території городища Кадиківське (римський табір). На цьому місці окупаційна влада Севастополя планує збудувати торговельний центр. Серед викрадених експонатів є також предмети, які агресор вивіз із Національного заповідника “Херсонес Таврійський”, прикриваючи це тимчасовою експозицією в Музеї історії Єкатеринбурга.

“Ці цінності були виявлені окупантами під час нелегальних археологічних розкопок на таких об’єктах археології: ‘Поселення Артезіан’, ‘Генуезька фортеця Чембало’, Південне передмістя Херсонесу Таврійського. Також оприлюднили інформацію про цінності з території городища Кадиківське (римський табір), на місці якого окупаційна влада Севастополя планує збудувати торговельний центр, а також про експонати, вивезені агресором із Національного заповідника ‘Херсонес Таврійський’ під прикриттям тимчасової експозиції в Музеї історії Єкатеринбурга.” – ГУР

Нагадаємо, що у березні ГУР повідомляло про вивезення з тимчасово окупованого Криму щонайменше 164 археологічних артефактів, знайдених під час розкопок античних міст “Німфей” і “Пантікапей”.