МЗС України закликає посилити санкції проти Росії після атак на Полтавщині

Як повідомляє Twitter-акаунт Міністерства закордонних справ України

Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародних партнерів з проханням посилити санкції проти Російської Федерації. Це необхідно для того, щоб змусити агресора припинити свої дії та сприяти відновленню миру. Водночас, вказується на важливість зміцнення обороноздатності Збройних сил України для захисту населення.

У заяві, опублікованій на офіційних каналах зовнішньополітичного відомства, підкреслюється, що Росію “не зупинити словами”, оскільки вона реагує лише на “мову сили”.

“Сьогодні світ повинен запровадити найсильніші санкції, щоб змусити Росію до миру, а також зміцнити обороноздатність України для захисту нашого народу.”

У МЗС також зазначили, що нещодавні атаки, які здійснювалися за допомогою ракет і безпілотників, були націлені на енергетичну та сільськогосподарську інфраструктуру в Кременчуці, що на Полтавщині.

Внаслідок вибухів виникли пожежі, а також було пошкоджено житлові будинки та транспортні засоби. На щастя, жертв серед населення не зафіксовано.

У ніч на 15 червня російські війська обстріляли Полтавську область, використовуючи ракети та безпілотники. Сили протиповітряної оборони змогли знищити більшість повітряних цілей, і попередньо повідомляється про відсутність жертв.

У Кременчуцькій громаді внаслідок атак постраждали об’єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури, приватний житловий будинок, автомобіль та лінія електропередач.