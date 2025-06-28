РНБО спростувала фейки про військових на Сумщині

Як повідомили в Центрі протидії дезінформації РНБО

У російських Telegram-каналах активно розповсюджується неправдива інформація про двох офіцерів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, яких нібито затримали за браконьєрство на території Сумщини. Для підкріплення цієї історії використовують скриншот справжньої новини з українських медіа.

28 червня Центр протидії дезінформації РНБО сповістив про цю маніпуляцію. У їхньому повідомленні підкреслюється, що в оригінальному матеріалі немає жодних згадок про причетність військовослужбовців до злочинних дій.

“Кремлівські фейкороби просто вигадали цю деталь, щоб створити фальшивий наратив про «злочинність з-поміж військових ЗСУ».” – Центр протидії дезінформації РНБО

Скриншот цієї фейкової новини про українських військових на Сумщині активно поширюється в інтернеті, вводячи в оману громадськість.

Крім того, нещодавно російська пропаганда поширила неправдиву інформацію про нібито «рекомендацію» Сумської обласної військової адміністрації забирати цінні речі з прикордонних територій через «зростання випадків мародерства». Однак у справжньому повідомленні начальника ОВА не було жодних згадок про мародерство.

Насправді, в оригінальному матеріалі міститься статистика щодо кількості евакуйованих осіб з прикордонних районів та контактні дані для тих, хто бажає виїхати з регіону.