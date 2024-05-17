В Об'єднаному комітеті начальників штабів США допустили можливість відправки в Україну військових інструкторів НАТО для підготовки українських солдатів, але це відбудеться не найближчим часом.

Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на голову комітету генерала Чарльза Брауна.

У розмові з журналістами генерал заявив, що відправлення інструкторів в Україну «здається неминучим».

“Згодом ми до цього прийдемо”, – сказав він.

Водночас, за словами Брауна, зараз подібні дії «поставить під загрозу життю інструкторів НАТО», у зв’язку з чим українським військовим доведеться обирати, чи використовуватиме засоби ППО для захисту інструкторів чи критичної інфраструктури країни.

У свою чергу газета пише, що нестача особового складу у ЗСУ досягла «критичної точки», а становище на полі бою серйозно погіршилося за останні тижні. За даними видання, це змусило українських чиновників просити США та інших союзників щодо НАТО допомогти у підготовці 150 тисяч новобранців.

Наразі українські військовослужбовці проходять підготовку в Європі, проте перекидання солдатів на навчальні полігони і назад потребує багато часу. Крім того, як визнають американські військові, перенесення процесу навчання в Україну дозволило б інструкторам швидше збирати інформацію про нововведення на лінії фронту та адаптувати програму підготовки відповідно до цих даних.

Неназваний американський чиновник заявив виданню, що серед можливих варіантів могло б стати проведення навчань у Львові, але це місто також неодноразово зазнавало атак Росії. Інші чиновники, на яких посилається видання, вважають, що необхідно відправляти більше українських новобранців на полігони в Німеччині та Польщі, але це також вимагатиме значних зусиль у плані логістики.

Після виходу матеріалу The New York Times заступниця офіційного представника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що не має інформації про можливе відправлення інструкторів в Україну.