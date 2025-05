The New York Times і Amazon: угода про використання контенту для штучного інтелекту

Про це йдеться в заяві The New York Times

Компанія The New York Times уклала угоду з Amazon, що дозволяє техногіганту використовувати редакційний контент медіаорганізації у своїх платформах, пов’язаних зі штучним інтелектом. Це стало відомо з офіційної заяви The New York Times.

Згідно з угодою, матеріали видання, включаючи статті, контент з кулінарного розділу NYT Cooking та спортивного видання The Athletic, будуть інтегровані в продукти та сервіси Amazon. Частина цього контенту також буде використана для навчання штучного інтелекту компанії.

Хоча фінансові деталі угоди не розголошуються, генеральна директорка The Times Мередіт Копіт Левієн підкреслила, що ця домовленість підтверджує принцип: “Якісна журналістика має свою ціну”. Вона зазначила, що це ще один крок у захисті інтелектуальної власності видання, зокрема через комерційні механізми.

Мередіт Копіт Левієн у внутрішній записці для співробітників зазначила: “Ця угода відповідає нашому давньому принципу, що за високоякісну журналістику варто платити”.

Вона також додала, що угода відображає цілеспрямований підхід до забезпечення належної оцінки роботи видання, чи то через комерційні угоди, чи через захист прав інтелектуальної власності.

У 2023 році The New York Times подала позов проти OpenAI та Microsoft, звинувативши їх у несанкціонованому використанні своїх публікацій для навчання чат-ботів.

Очікується, що контент The Times стане доступним на платформах Amazon, зокрема через голосового помічника Alexa та для клієнтів хмарного сервісу AWS. Багато матеріалів супроводжуватимуться посиланням на сайт видання.

Ліцензований контент The New York Times, ймовірно, стане частиною амбітної програми Amazon у сфері штучного інтелекту, яка спрямована на створення нових систем, здатних виконувати завдання на рівні людського інтелекту.