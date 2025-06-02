Фінікійська схема – новий фільм Веса Андерсона про бізнес і сім'ю

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

29 травня на українських екранах відбулася прем’єра нового фільму Веса Андерсона під назвою “Фінікійська схема”. Головний персонаж, Жа-Жа Корда, якого зіграв Бенісіо дель Торо, є одним із найбагатших людей Європи, що опиняється в центрі інтриг та зрад у власному бізнесі, а також стикається з непростими стосунками з донькою, черницею Лізл, роль якої виконала Міа Тріплтон.

Дія фільму розгортається у вигаданій післявоєнній Фінікії. Корда, успішний магнат у галузі озброєння та авіації, після шостої авіакатастрофи ініціює великий інфраструктурний проєкт, спрямований на індустріалізацію країни. Його амбіції привертають увагу міжнародних бюрократів, революціонерів і найманих вбивць, що призводить до низки небезпечних ситуацій.

Визнавши ненадійність своїх дев’яти синів, Корда вирішує призначити спадкоємицею свою доньку Лізл, молоду монахиню. Їхня спільна подорож стає емоційним ядром фільму, що досліджує теми спадщини, спокути та сімейних зв’язків.

У своєму тринадцятому фільмі Вес Андерсон зберігає свій фірмовий стиль: симетричні композиції, пастельні кольори та детальну роботу з кадром. Сюжет поєднує сатиру і сентиментальність, а в акторському складі можна побачити зірок, таких як Скарлетт Йоганссон і Бенедикт Камбербетч.

Проте критики та глядачі сприйняли “Фінікійську схему” з обережністю. Фільм не досягає рівня найкращих робіт Андерсона, а деякі шанувальники навіть вважають його найслабшим у кар’єрі режисера. Основна критика стосується повторюваності візуальної естетики та відсутності нових ідей.

Для фанатів режисера стрічка може стати приємною завдяки унікальному стилю та першій співпраці Андерсона з Майклом Серою, який виконує роль дивакуватого репетитора Бйорна Лунда. Проте найяскравішим залишається Бенісіо дель Торо, який створює харизматичний образ безжального бізнесмена, що прагне примирення з донькою.

Персонаж Корди порушує теми амбіцій, спадщини, капіталізму, релігії та сім’ї. Однак велика кількість підсюжетів і символізму іноді створює відчуття перевантаженості. Особливо запам’ятовуються сцени “небесного суду”, де з’являються образи єгипетського бога Анубіса та Білла Мюррея в ролі Бога.

У фіналі “Фінікійська схема” пропонує гірко-солодку мораль про важливість родини та спадку. Цей фільм можна розглядати як саморефлексію Андерсона, який веде діалог із самим собою через теми спадщини та особистих стосунків.

Незважаючи на візуальну досконалість і ретельно продуману композицію, стрічці бракує живої емоційності, яка робила попередні роботи режисера унікальними. “Фінікійська схема” – це витончена, але не надто резонансна картина, що залишає поціновувачів стилю Андерсона задоволеними, але не дивує тих, хто шукає глибших сенсів.