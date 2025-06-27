Президент Румунії визнав помилку щодо переговорів Молдови з ЄС

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент Румунії Нікушор Дан визнав свою помилку в заяві про відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу Молдови до Європейського Союзу, яке, за його словами, мало відбутися 4 липня. Цю інформацію він озвучив під час пресконференції, що відбулася після засідання Європейської ради в Брюсселі.

Дан уточнив, що насправді йдеться про саміт “ЄС – Молдова”, який заплановано на 4 липня в Кишиневі. Він пояснив:

“Я говорив про документи, з яких почалися дебати. Вони були прийняті в тому вигляді, в якому були представлені, обидва, щодо відповідних кластерів. Обидва, в майже ідентичних текстах, говорять про прогрес, досягнутий обома країнами (Україною та Молдовою – ред.), і рекомендують відкриття кластера. Різниця полягає в тому, що документ для Республіки Молдова був прийнятий 27 державами, тоді як документ для України був прийнятий 26 державами.”

Раніше, 26 червня, під час засідання Європейської ради, Дан стверджував, що ЄС відкриє перший кластер переговорів для Молдови 4 липня. Однак представник Європейського Союзу спростував цю інформацію, зазначивши:

“Я боюся, він обмовився.”

Представник Єврокомісії також додав, що розподіл переговорних процесів між Україною та Молдовою залежить виключно від рішень держав-членів Ради ЄС. Він підкреслив:

“Зі свого боку, ми в будь-якому випадку залишатимемося повністю відданими наданню технічної, політичної та фінансової підтримки Молдові та Україні на шляху до вступу в ЄС. Комісія також бере активну участь у підготовці та пропонує відкрити Кластери 1, 2 та 6 для України та Молдови, як тільки будуть виконані всі критерії.”

Саміт Європейської ради проходив 26-27 червня у Брюсселі. У проєкті комюніке, який планували ухвалити за підсумками зустрічі, йшлося про готовність ЄС посилити санкції проти Росії, заклики до припинення вогню та виділення раніше обіцяних 30,6 млрд євро.

Під час саміту також обговорювали прогрес України у вступі до ЄС. Україна подала на розгляд Єврокомісії документи для відкриття трьох переговорних кластерів: Перший – “Основи процесу вступу в ЄС”, Другий – “Внутрішній ринок” та Шостий – “Зовнішні відносини”.

Проте процес відкриття переговорів затримується через позицію Угорщини. Уряд цієї країни заявляв, що членство України в ЄС стане тягарем як для блоку, так і для самої Угорщини.

Один із високопоставлених європейських дипломатів повідомив, що всі країни ЄС, окрім Угорщини, готові відкрити переговори з Україною про вступ до блоку:

“26 країн-членів твердо переконані, що ми повинні відкрити перший кластер. І ми побачимо, чи погодиться на це прем’єр-міністр Орбан, чи ні.”

Інший дипломат підтвердив, що ключове рішення щодо відкриття першого кластеру переговорів з Україною наразі залежить від Угорщини, яка поки що застосовує вето.