Про це повідомив у Facebook начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко, див. Facebook

Протягом трьох етапів обміну військовополоненими у форматі “1000 на 1000” з російської неволі вдалося звільнити 11 українських захисників, які походять із Луганської області. Наразі їм надається допомога у відновленні документів та проходженні реабілітації. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко у Facebook.

Серед звільнених, двоє оборонців походять з населених пунктів, які були окуповані російськими військами ще у 2014 році, а дев’ятеро – з територій, захоплених під час повномасштабного вторгнення. “Для їхньої адаптації необхідна всебічна підтримка – від відновлення документів до організації якісного психологічного супроводу”, – зазначив Харченко.

З інформації, наданої міськими та районними адміністраціями, відомі імена чотирьох захисників з Луганщини:

Ігор Левадний з Попасної, який потрапив у полон під час оборони Маріуполя навесні 2022 року, повернувся додому після трьох років у неволі;

Двоє військовослужбовців із Щастинської громади – Ігор Щедрин та Петро Запорожченко – також були звільнені;

Олександр Байрачний з Попасної, який до початку війни працював залізничником, повернувся до рідних.

У рамках триденного обміну “1000 на 1000” також звільнили чотирьох прикордонників Луганського загону, проте деталі про їхнє походження не розголошуються.

Деталі обміну у форматі “1000 на 1000”

23 травня Україна та Росія розпочали перший етап обміну у форматі “1000 на 1000”, про який було домовлено під час переговорів у Стамбулі 16 травня. Тоді додому повернулися 697 осіб, серед яких були як військовополонені, так і цивільні заручники.

Другий етап обміну відбувся 24 травня, коли в Україну повернулися 307 військовослужбовців ЗСУ, прикордонників та нацгвардійців.

25 травня, в рамках третього етапу, з російського полону повернулися 303 українські військовослужбовці. Серед них були представники ЗСУ, Військово-морських сил, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також Нацгвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Звільнені захисники брали участь у бойових діях на Донецькому та Луганському напрямках, а також на Запоріжжі, Харківщині, Херсонщині, Сумщині та Чернігівщині. Серед повернених – 70 оборонців Маріуполя, які стали символом стійкості та мужності.