Історія китайського чаю: традиції, види та вплив на світ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Історія китайського чаю налічує тисячі років і тісно пов’язана з легендами, релігійними традиціями та важливими історичними подіями. Сьогодні важко уявити, що процес вирощування та обробки чаю міг виникнути випадково, адже він включає в себе ферментацію, сушіння та складні церемонії. Як же цей напій став популярним у всьому світі – від Китаю до Північної Америки?

Чай походить від рослини Camellia sinensis, яку почали вирощувати в Китаї, зокрема в провінціях Юньнань та Сичуань. Хоча дикі чайні кущі також існували на північному сході Індії, їх культивація почалася пізніше, під час британської колонізації. Назви чаю в різних країнах походять від китайських діалектів: “ча” на півночі та “те” на півдні, що стало основою для слів tea і thé.

Чай містить кофеїн – природний стимулятор, який здобув популярність серед китайських поетів і письменників. Європейці вперше дізналися про кофеїн лише в XVII столітті, спочатку через какао-боби, а не через чай чи каву. Зелений чай, який ми знаємо сьогодні, з’явився в Китаї в XII столітті і відрізняється способом обробки листя – нагріванням, скручуванням і сушінням. Раніше чай був гірким і використовувався більше для лікування, ніж для задоволення.

Існує дві легенди про походження чаю в Китаї. Перша пов’язана з мудрецем Шень-нуном, який близько 5000 років тому випадково відкрив чай, коли листя впало у його казан з водою. Він вважається першим фармакологом і дослідником лікарських трав. Друга легенда розповідає про буддистського монаха Бодгідгарму, який, кинувши свої повіки на землю, спричинив появу чайного куща, що допомагав боротися зі сном під час медитації.

Буддизм і чайна культура розвивалися паралельно, а монастирі стали центрами вирощування чаю. Чай добре росте в гірських регіонах, де розташовувалися монастирі з чистою водою. Монахи стали експертами у чайних церемоніях, перетворивши чай на важливу частину китайської культури.

Еволюція чаю та його види

Однією з проблем раннього чаю було швидке псування листя, тому з часом почали розробляти методи його збереження. За часів династії Тан чай пресували у брикети, а пізніше почали скручувати і сушити листя. Зелений чай, який не ферментується, з’явився за династій Юань та Мін. У XV столітті винайшли улун – частково ферментований чай, який став популярним у Європі. Чорний чай, повністю ферментований, почали вживати в Китаї лише у XIX столітті.

Таким чином, існують три основні види китайського чаю: зелений (неферментований), улун (частково ферментований) і чорний (повністю ферментований). За часів династії Тан історик і поет Лу Ю створив тритомний манускрипт, який став біблією китайської чайної культури, описуючи рослину, інструменти, способи приготування та міфи.

За династії Мін припинили додавати до чаю овочі, сіль і цибулю, натомість почали використовувати ароматні квіти, зокрема жасмин, який популярний і сьогодні. За часів династії Цін Китай почав торгувати з Заходом, і чай став надзвичайно популярним у Великій Британії.

Щоб зменшити залежність від китайського чаю, британці почали ввозити в Китай опіум, що призвело до зростання кількості залежних і викликало Першу та Другу опіумні війни, які мали значний вплив на історію країни.