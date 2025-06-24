Румунський парламент затвердив коаліційний уряд Іліє Боложана з планами податкових реформ

Про це повідомляють агентство Reuters

Румунський парламент ухвалив новий коаліційний уряд, очолюваний Іліє Боложаном, колишнім тимчасовим президентом та лідером “Націонал-ліберальної партії”. Це рішення було прийнято 23 червня під час пленарного засідання, де 301 депутат підтримав призначення нового уряду, тоді як 9 проголосували проти. Ультраправий Альянс за обʼєднання румунів (AUR) бойкотував голосування, залишивши залу.

Уряд Боложана сформовано з чотирьох партій, які мають понад 60% парламентської більшості, включаючи соціал-демократів. В рамках коаліційної угоди передбачено, що у 2027 році Боложан передасть посаду прем’єр-міністра представнику “Соціал-демократичної партії”.

До нового уряду увійшли 16 міністрів та кілька віцепрем’єрів. Міністерство оборони та закордонних справ очолили представники проєвропейського “Союзу за порятунок Румунії” (USR) – Йонуц Моштяну та Оана Тою відповідно.

Основним завданням нової влади є зменшення дефіциту бюджету. У планах уряду запровадження тимчасового податку на “надмірний прибуток” фінансових установ з 2026 року, підвищення акцизів і податків на майно, нові збори на прибутки від криптовалют і соцмереж, а також збільшення податків на дивіденди та оподаткування пенсій, що перевищують 4 тисячі леїв. Крім того, планується скорочення близько 20% робочих місць у державному секторі.

Міністр фінансів Александру Лазаре зазначив, що всі запропоновані заходи будуть обговорені з Європейською комісією, а їхнє схвалення очікується у серпні.

Нагадаємо, що минулого тижня президент Румунії Нікушор Дан висунув кандидатуру Боложана на посаду прем’єр-міністра. З лютого 2025 року до інавгурації Дана у травні Боложан виконував обов’язки тимчасового глави держави.

У грудні 2024 року Конституційний суд Румунії скасував результати президентських виборів листопада через підозри у втручанні Росії та заборону балотування проросійського кандидата Келіна Джорджеску.

Перший тур позачергових президентських виборів відбувся 4 травня 2025 року, у якому до другого туру вийшли ультраправий Джордже Сіміон (40,96% голосів) та незалежний кандидат, голова Бухареста Нікушор Дан (20,99% голосів).

Другий тур виборів відбувся 18 травня, де перемогу здобув Нікушор Дан, отримавши понад 54% голосів. Його опонент Сіміон, набравши понад 46%, намагався оскаржити результати у Конституційному суді, але суд одноголосно відхилив його позов.

26 травня Дан склав присягу і офіційно став президентом Румунії. Серед його пріоритетів – освіта, охорона здоров’я, правосуддя, економіка, екологія та зовнішня політика країни.