Як пише видання, посилаючись на джерело у Повітряних силах, Україна виконала свої перші бойові завдання на F-16 після довгоочікуваного прибуття винищувачів.

Військові літаки поки що використовувалися лише в якості “протиповітряної оборони”.

Раніше агентство Bloomberg написало про те, що до Києва було доставлено невелику, але неуточнену кількість F-16. А вже після цього соцмережами почали поширюватись фото на якому нібито зображено F-16 у небі над Україною.