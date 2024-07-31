Про це повідомляє The Telegraph.
Як пише видання, посилаючись на джерело у Повітряних силах, Україна виконала свої перші бойові завдання на F-16 після довгоочікуваного прибуття винищувачів.
Військові літаки поки що використовувалися лише в якості “протиповітряної оборони”.
Раніше агентство Bloomberg написало про те, що до Києва було доставлено невелику, але неуточнену кількість F-16. А вже після цього соцмережами почали поширюватись фото на якому нібито зображено F-16 у небі над Україною.
- Перша партія F-16 уже прибула в Україну, — Bloomberg
- WSJ: США оснастять F-16 для України новітньою зброєю
- Літаки F-16 навряд чи матимуть великий вплив на полі бою в Україні, — WP