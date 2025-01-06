На початку нового року ситуація у війні між Україною та Росією демонструє помітний прогрес для українських сил і стає черговим ударом для позицій Володимира Путіна. Президент Росії, який свого часу мав репутацію ефективного шпигуна, тепер все більше показує свою неспроможність як військовий стратег. Його тактика спрямована на підкріплення невдач, а не успіхів, що лише погіршує ситуацію для російських сил.

Про це повідомляє The Telegraph.

“Путін обіцяв повернути «священну землю» в Курській області до Різдва, але це перетворилося на чергову психологічну поразку для його режиму”, – йдеться у повідомленні.

Українські сили завдали серйозного удару по російській армії у Курській області, зокрема, знищивши один із ключових центрів управління та контролю ворога. Повідомляється, що 801-а морська бригада РФ зазнала значних втрат і була змушена залишити свої позиції. За даними української сторони, серед ліквідованих є сотні військових із Північної Кореї, яких Кремль перекинув для посилення.

“Російський фронт у Курську виглядає дуже хитким, і Україна має шанс не лише утримати свої позиції, а й просунутися вперед”, – зазначається в огляді.

На тлі невдач у Курську, Росія намагається змінити хід подій, відправляючи туди одного з найбільш довірених генералів Путіна. Однак військової техніки та ресурсів Кремлю не вистачає, щоб стримати український наступ.

Також Київ отримує додаткові переваги на міжнародній арені. За повідомленнями, адміністрація Дональда Трампа, чия інавгурація відбудеться 20 січня, не планує підтримувати Путіна. Більше того, Трамп може схилятися до ухвалення рішення, яке буде вигідним Україні.

“Сигнали, що надходять із табору Трампа, вказують на те, що Путін буде змушений піти на угоду, яка, швидше за все, враховуватиме інтереси України”, – зазначають у виданні.

На тлі втрат у Сирії, загибелі генерала Кирилова і відключення останнього маршруту постачання російського газу через Україну, позиції Путіна стають дедалі вразливішими.

Однак аналітики зазначають, що Захід і країни НАТО мають продовжувати чинити тиск на Росію та не дозволяти Путіну шукати вихід із ситуації. Зараз, коли українські сили показують помітний прогрес, важливо втримати ініціативу і не втратити наявний шанс на стратегічну перевагу.