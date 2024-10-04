Україна наразі не може здійснювати глибокі удари по території Росії за допомогою ракет Storm Shadow, ймовірно, через помилку нового прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Про це пише The Telegraph.

“Президент України Володимир Зеленський під час вересневого візиту до США не зміг домогтися зняття обмежень на використання західних ракет проти Росії. Однак сама необхідність “випрошувати” у Джо Байдена такий дозвіл, є наслідком “некомпетентності” нового британського прем’єра Кіра Стармера”, – йдеться у повідомленні.

Ракети Storm Shadow були передані Україні ще попереднім урядом Великої Британії. Тоді Лондон дозволив використовувати їх для ударів по Криму без необхідності отримання згоди від США.

“Попри те, що британські ракетні системи покладаються на американські системи відстеження та наведення, міністри-консерватори лише повідомили США про використання ракет, а не спитали дозволу Вашингтона для завдання ударів”, – пише The Telegraph.

Кір Стармер, який став прем’єр-міністром цього літа, продовжив підтримку України, однак, як зазначає видання, “виявився незграбним у ролі керівника держави”.

Його політична недосвідченість, на думку автора матеріалу, стала причиною того, що Україна тепер стикається з обмеженнями на використання ракет.

“Ставши прем’єр-міністром, він створив новий прецедент, спершу попросивши в американців дозволу на використання системи озброєнь, тим самим дозволивши Вашингтону накласти вето на їх використання, якщо воно не відповідатиме політичним цілям адміністрації Байдена. У результаті українці тепер мають запаси зброї Storm Shadow, але не можуть її використовувати”, – зазначено у матеріалі.

Варто нагадати, що новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про обговорення питання використання далекобійної зброї по цілях у Росії на зустрічі “Рамштайн” 12 жовтня.