Про це повідомляє The Times.

Відкидаючи малоймовірні сценарії на кшталт раптового та потужного контрнаступу ЗСУ чи смерті кремлівського диктатора, аналітики зосередили увагу на чотирьох реалістичних сценаріях закінчення війни.

Сценарій №1 “Найгірший”

За цим розвитком подій передбачається тривала агресія з боку Росії без проведення мирних переговорів. У такому випадку Україна ризикує зазнати військової поразки, особливо без суттєвої допомоги з боку США, що матиме катастрофічні наслідки для глобальної безпеки. Це призведе до нової хвилі українських біженців за кордоном, а також потраплянню у російські в’язниці тисяч людей, не лояльних Кремлю.

Сценарій №2 “Поганий мир”

Цей варіант передбачає вимушені поступки України за відсутності належної підтримки Заходу. Укладення мирної угоди Україною з позиції слабкості несе за собою розподіл територій та створення проросійського уряду, що означатиме для Заходу фактичну поразку.

Сценарій №3 “Припинення вогню”

Згідно з цим сценарієм сторони домовляються про тимчасове припинення бойових дій. Якщо на додачу до цього буде підписана всеосяжна мирна угода, то є шанс досягти стабілізації в регіоні та зберегти суверенітет України за умови надання міжнародних гарантій. Втім, якщо зупинка вогню не призведе до укладення мирної угоди, то є ризик перетворення подій на “заморожений конфлікт”, який рано чи пізно призведе до нового етапу війни.

Сценарій №4 “Мирне врегулювання”

Це найкращий варіант для України, оскільки передбачає зміцнення позицій нашої держави за підтримки США. За цим сценарієм Україна зможе вести переговори Росією з позиції сили. Зрештою, це дасть змогу укласти угоду, яка забезпечить економічну життєздатність країни, її суверенітет та гарантії безпеки. Однак, повернення до кордонів 1991 року все ж малоймовірне навіть за цим сценарієм.